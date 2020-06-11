Новый Nissan Qashqai сфотографировали во время тестов

Фото: Carscoops

Компания Nissan приступила к тестовой обкатке нового поколения кроссовера Qashqai. Накануне «паркетник» был замечен в ходе испытаний на дорогах общего пользования. Снимки новинки, кузов которой оклеен камуфляжной пленкой, опубликовал портал «Carscoops».

С учетом не самых удачных ракурсов фотографий, а также наличие камуфляжа на кузове прототипа, полноценно судить о внешним облике кроссовера пока сложно. Ранее предполагалось, что новый Qashqai унаследует стилистику концепт-кара Nissan IMQ 2019 года.

Моторная линейка нового Qashqai для Европы должна лишиться дизельных версий, обзаведясь вместо них гибридными модификациями.

По предварительным данным, презентация третьей генерации Nissan Qashqai состоится в сентябре этого года. Не исключено, что дата дебюта этой модели будет перенесена из-за пандемии коронавируса.