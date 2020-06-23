Новые автомобили BMW получат изогнутый экран

Фото: BMW

Фотошпионам удалось сфотографировать интерьер нового автомобиля 2-Series Active Tourer. Исходя из этого, можно предположить, какие фирменные отличия станут изюминкой будущих машин.

Так, сразу изогнутый длинный дисплей, который объединяет приборную доску виртуального типа, а также систему мультимедиа. Примечательно, что в автомобилях Mercedes-Benz используется очень похожая архитектура с видимым разделением экрана на две зоны. Если сравнивать детали интерьера становится понятно, что у будущих моделей будет использоваться более крупный джойстик для управления коробкой передач, а рулевое колесо станет массивнее.

Стоит отметить, что про автомобиль BMW 2-series Active Tourer на данный момент известно не так уж и много. В основе авто будет положена переднеприводная тележка UKL2. При этом покупатели смогут выбрать автомобиль с полным приводом за дополнительную плату. Какие силовые агрегаты будут установлены под капотом, пока неизвестно. Если верить инсайдерам, презентация новинки состоится уже в этом году.