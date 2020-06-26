Nissan рассекретил дату презентации электрокроссовера

Фото: Nissan

Компания Nissan опубликовала в сети изображение новой серийной модификации электрокара Ariya.

Отметим, что впервые концептуальная модификация была показана прошлой осенью на одном из автосалонов. Конвейерная модификация кроссовера должна быть представлена уже в следующем месяце. Если верить изображениям, которые опубликовали представители фирмы в сети, то серийная версия будет мало чем отличаться от решений, выбранных для концепта.

Так, произошли некоторые изменения в модификации бампера, а вот узнаваемые ходовые огни остались прежними. Что касается технических характеристик, то в автомобиле никаких неожиданностей не предвидится. В основе транспортного средства положена платформа CMF-EV, которая предполагает двухмоторную компоновку с мощностью в 200 лошадиных сил. Но какую ёмкость получат аккумуляторные батареи на данный момент неизвестно. Предполагается, что запас хода нового кроссовера будет 483 лошадиных силы, а до первой сотни автомобиль сможет разогнаться всего за 5 секунд.

Изначально кроссоверы выйдут на рынок Соединённых Штатов Америки. Мировые продажи будут запущены лишь в начале будущего года. Сколько будет стоить новый паркетник, пока не сообщается.