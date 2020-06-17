Немецкое автомобильное издание Auto Bild совместно с Организацией по технадзору TÜV составили ТОП-16 самых надёжных компактных кроссоверов с пробегом. В подборке участвуют исключительно те модели, которые продаются на европейском рынке, и пробегом в 100 тысяч километров.
Первая строчка в списке самых надежных компактных SUV заняла японская Mazda CX-3. Владельцы этой модели жаловались лишь на амортизаторы и пружины, в то время как остальная техническая часть автомобиля оказалась без нареканий.
Вторым стал Audi Q3, в котором могут ломаться пружины и ржаветь тормозные механизмы, но в целом надежность этой модели оказалась на высоком уровне.
Третье место оказалось за Suzuki SX4 S-Cross, который порой страдает от утечки масла, а четвертым стал Suzuki Vitara с неисправностями светотехники.
ТОП-5 замкнул Opel Mokka, основным минусом которого, как и в случае с SX4, названы утечки масла из двигателя и коробки передач.
Далее расположились: BMW X1, Mitsubishi ASX, Renault Captur, Nissan Qashqai, Mini Countryman, Renault Kadjar, Skoda Yeti, Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Dacia Duster II.
Полный рейтинг самых надежных компактных кроссоверов в Европе:
|Модель автомобиля
|Доля машин с дефектами
|1. Mazda CX-3
|2,7%
|2. Audi Q3
|2,9%
|3. Suzuki SX4 S-Cross
|3,3%
|4. Suzuki Vitara3
|3,8%
|5. Opel Mokka
|3,9%
|6. BMW X1
|4,4%
|7. Mitsubishi ASX
|4,6%
|8. Renault Captur
|4,6%
|9. Nissan Qashqai
|5,4%
|10. Mini Countryman
|5,5%
|11. Renault Kadjar
|5,5%
|12. Skoda Yeti
|5,8%
|13. Ford EcoSport
|6,0%
|14. Nissan Juke
|6,0%
|15. Peugeot 2008
|6,1%
|16. Dacia Duster II
|11,7%