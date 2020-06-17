Фото: Mazda

Немецкое автомобильное издание Auto Bild совместно с Организацией по технадзору TÜV составили ТОП-16 самых надёжных компактных кроссоверов с пробегом. В подборке участвуют исключительно те модели, которые продаются на европейском рынке, и пробегом в 100 тысяч километров.

Первая строчка в списке самых надежных компактных SUV заняла японская Mazda CX-3. Владельцы этой модели жаловались лишь на амортизаторы и пружины, в то время как остальная техническая часть автомобиля оказалась без нареканий.

Вторым стал Audi Q3, в котором могут ломаться пружины и ржаветь тормозные механизмы, но в целом надежность этой модели оказалась на высоком уровне.

Третье место оказалось за Suzuki SX4 S-Cross, который порой страдает от утечки масла, а четвертым стал Suzuki Vitara с неисправностями светотехники.

ТОП-5 замкнул Opel Mokka, основным минусом которого, как и в случае с SX4, названы утечки масла из двигателя и коробки передач.

Далее расположились: BMW X1, Mitsubishi ASX, Renault Captur, Nissan Qashqai, Mini Countryman, Renault Kadjar, Skoda Yeti, Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Dacia Duster II.

Полный рейтинг самых надежных компактных кроссоверов в Европе: