Немцы составили ТОП-16 самых надежных компакт-кроссоверов. Mazda CX-3 лучшая

От
Алексей Шмидт
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Фото: Mazda

Немецкое автомобильное издание Auto Bild совместно с Организацией по технадзору TÜV составили ТОП-16 самых надёжных компактных кроссоверов с пробегом. В подборке участвуют исключительно те модели, которые продаются на европейском рынке, и пробегом в 100 тысяч километров. 

Первая строчка в списке самых надежных компактных SUV заняла японская Mazda CX-3. Владельцы этой модели жаловались лишь на амортизаторы и пружины, в то время как остальная техническая часть автомобиля оказалась без нареканий. 

Вторым стал Audi Q3, в котором могут ломаться пружины и ржаветь тормозные механизмы, но в целом надежность этой модели оказалась на высоком уровне. 

Третье место оказалось за Suzuki SX4 S-Cross, который порой страдает от утечки масла, а четвертым стал Suzuki Vitara с неисправностями светотехники. 

ТОП-5 замкнул Opel Mokka, основным минусом которого, как и в случае с SX4, названы утечки масла из двигателя и коробки передач.

Далее расположились: BMW X1, Mitsubishi ASX, Renault Captur, Nissan Qashqai, Mini Countryman, Renault Kadjar, Skoda Yeti, Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Dacia Duster II.

Полный рейтинг самых надежных компактных кроссоверов в Европе:

Модель автомобиляДоля машин с дефектами
1. Mazda CX-32,7%
2. Audi Q32,9%
3. Suzuki SX4 S-Cross3,3%
4. Suzuki Vitara33,8%
5. Opel Mokka3,9%
6. BMW X14,4%
7. Mitsubishi ASX4,6%
8. Renault Captur4,6%
9. Nissan Qashqai5,4%
10. Mini Countryman 5,5%
11. Renault Kadjar5,5%
12. Skoda Yeti5,8%
13. Ford EcoSport6,0%
14. Nissan Juke6,0%
15. Peugeot 20086,1%
16. Dacia Duster II11,7%

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