Немцы превратили Tesla Model 3 во внедорожник

Фото: Delta 4×4

Специалисты немецкого ателье Delta 4×4 подготовили тюнинг-пакет для самой бюджетной электрической модели Tesla – Model 3. Пакет доработок, превращающий седан в подобие внедорожника, будет доступен для полноприводных версий «тройки», оснащенных двумя электрическими двигателями.

В тюнинг-комплект вошли: алюминиевые проставки для подвески, благодаря которым клиренс Model 3 увеличивается на 35 мм. Сделать электрокар выше еще на 5 мм можно будет, обув колеса машины во внедорожную резину размерностью 245/45 R18 со специальными кольцами-зажимами, не позволяющими покрышкам разбортироваться. За счет всех этих доработок дорожный просвет Model 3 возрастёт до 200 мм.

За лифт-набор для Tesla Model 3 его разработчики просят 480 евро или 37 тысяч рублей по текущему курсу. Куда больше придется заплатить, если включить в комплект внедорожные колеса – до 3 тысяч 80 долларов или 240 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. Тюнеры готовы отправить комплект в любую точку мира.