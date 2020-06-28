Названы самые нержавеющие иномарки в России

Фото: Toyota

Как известно, кузов автомобиля – самая дорогая его деталь. Поэтому его сохранность напрямую влияет на будущую ликвидность машины. Появлению ржавчины подвержены все автомобили, но некоторые из них, чаще всего иномарки, более стойко переносят тяготы естественных процессов в неблагоприятной среде. Такие машины назвал портал «NJCar».

Открыл ТОП-5 самых нержавеющих иностранных автомобилей седан BMW 5-Series в кузове E60, производство которого велось в период с 2003 по 2010 год. Эта модель может похвастаться высоким качеством лакокрасочного покрытия и хорошей антикоррозионной защитой кузова. Но и у нее есть одно уязвимое для ржавчины место – стыки алюминиевых деталей со стальными элементами кузова.

Четвертым назван Mercedes-Benz S-Class W221, сходивший с конвейера с 2005 по 2013 год. К преимуществам этой модели можно отнести превосходное качество окрашивания и антикоррозионную обработку кузовных панелей, а к минусам – возможность появления «жучков» вблизи точек крепежа и быстро пескострующиеся хромированные элементы.

В тройку лидеров по антикоррозионной стойкости вошла Toyota Camry в кузове XV40, выпуск которой осуществлялся в период с 2006 по 2011 год. Несмотря на традиционное для «японцев» не самое лучшее качество окраски, кузов 40-й «Камри» мог похвастаться отличной оцинковкой. Ржавело в “Камри” все, кроме кузова.

На второй позиции этого рейтинга расположился Volvo S80 второго поколения (2006-2016 год выпуска). Кузова машин этой модели создавались из оцинкованной стали, а благодаря качественному окрасу и выверенным зазорам между кузовными элементами вероятность появления на них очагов коррозии – минимальна.

И, наконец, первое место – Audi A6 в кузове C6 (2004-2011 год выпуска). Данная модель могла похвастать прочной структурой. Это касалось и подрамников и лонжеронов. Немцы сильно постарались, чтобы свести к минимуму возможность появления ржавчины даже на самых уязвимых местах – около задних колесных арок.