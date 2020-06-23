Hyundai Elantra. Фото: Hyundai

Аналитики сервиса «Автокод» провели исследование, в ходе которого выяснили, какие автомобили на вторичном рынке России доставляют своим владельцем меньше всего технических проблем.

На первых строчках этого ТОП-6 оказались корейские седаны Hyundai Elantra (Avante) и Kia Cerato. Двигатели двух этих моделей не клинят, кузова – не гниют. Из недостатков данных автомобилей эксперты выделяют лишь «сверчки», возникающие на кузове спустя три-четыре года езды.

Третьим и четвертым названы японские Mitsubishi Lancer X и Mitsubishi Outlander XL. По мнению экспертов, бывшие владельцы этих автомобилей почти не имеют к ним претензий. Среди проблем, которые затрагивают данные модели, выделяют «масложор» у Lancer X с 1,5 и 1,6-литровыми двигателями, а также рывки вариатора на Outlander XL до 2008 года выпуска.

Замкнули шестерку «ваговская» парочка Volkswagen Jetta Mk6 и Skoda Octavia A5. Несмотря на турбированные двигатели и роботизированные трансмиссии эти автомобили нельзя назвать проблемными, считают эксперты, но выбирать рекомендуют «атмосферники». Среди плюсов «немца» называют отличную шумоизоляцию, просторный салон, качественные материалы отделки, а чеха – вместительный багажник.