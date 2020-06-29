Названы комплектации нового минивэна GAC GN8 для России

Фото: GAC

Российский офис компании GAC в преддверии официального дебюта нового минивэна GN8 раскрыл его список комплектаций.

Напомним, продавать эту модель в РФ будут с безальтернативным 2-литровым турбированным двигателем на 190 лошадиных сил и 6-скоростным «автоматом» Aisin. Привод – только передний.

Для российских покупателей новый GN8 предложат в трех комплектациях. В базовом исполнении под названием Luxe минивэн оснастят фронтальными и боковыми подушками безопасности, антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и помощником при экстренном торможении. При этом в арсенал начальной версии минивэна не войдет круиз-контроль, а двери придется открывать руками.

Сдвижные боковые двери и багажник с электрическим приводом появятся только с комплектации Prestige, как и электропривод боковых зеркал. В список оснащения этого исполнения войдут также: датчик дождя, кожаные сиденья, вентиляция передних кресел, обогрев, массаж и вентиляция кресел второго ряда, люк и подставки для ног с электрическим приводом. Плюсом можно будет получить систему бесключевого доступа в салон, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки и шторки безопасности во всю длину салона.

Прерогативой «топовой» комплектации Premium станут: беспроводная зарядка смартфона, зеркала и сиденья с памятью, адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки и система кругового обзора. Для задних пассажиров предложат два 10,1-дюймовых планшета и розетку на 220V.

Напомним, официальная презентация нового GAC GN8 пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 30 июня.