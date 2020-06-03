Названа российская цена Audi A6

Фото: Audi

Сегодня в России начали принимать заказы на новый Audi A6 Avant. Цены стартуют от 3 миллионов 311 тысяч рублей. За топовую модификацию нужно будет заплатить 4 миллиона 810 тысяч рублей.

Сообщается, что новинку можно будет купить с силовыми установками, форсированными от 190 до 249 лошадиных сил. В первом случае за работоспособность будет отвечать бензиновый мотор с ёмкостью в 2.0 литра, а во втором – дизельный агрегат в сочетании с полным приводом.

Примечательно, что уже до конца текущего года в России появится ещё несколько новых автомобилей торговой марки Audi. Так, на данный момент известно, что третий квартал 2020-го принесёт на отечественный рынок седаны и универсалы модели А4. Помимо этого, ожидается выход купеобразного А5, и его версии в кузове лифтбека. Ранее представительство бренда говорило о возможности расширить доступную линейку электрокаров. Однако, когда именно кроссовер e-tron окажется доступным в России – пока неясно.