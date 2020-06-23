Mitsubishi может покинуть рынок Америки

Фото: Mitsubishi

В прошлом году японская марка продемонстрировала существенный рост продаж на рынке Соединённых Штатов. Однако общий объём бизнеса всё же приносит мизерные доходы для фирмы по сравнению с актуальными направлениями. Помимо этого, не приоритетными рынками фирмы являются европейский и китайский.

Отметим, что всего несколько месяцев назад альянс, в который входит торговая марка, определил новую стратегию, в которой фирма Nissan заполучила рынок юго-восточной Азии. И именно на этом направлении компания готова развиваться. Для того, чтобы нормализовать свою работу и добиться поставленной цели, фирма собирается сократить свой бизнес на крупных рынках, которые не являются приоритетными, а с американского и вовсе может уйти.

Отметим, что согласно официальным данным в прошлом году на рынке Америки было продано более 121 тысячи автомобилей бренда, что почти на 3 процента больше, чем ранее. Ввиду эпидемии коронавируса и снижения покупательской способности начало текущего года закончилось падением продаж вплоть до 15 процентов. В такой ситуации компания действительно в скором времени может принять решение об уходе с американского рынка.