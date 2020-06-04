Lexus IS не попадёт на рынок Европы

Фото: Lexus

Только вчера в сети появился первый тизер нового Lexus IS. А сегодня часть почитателей бренда постигло разочарование.

Как оказалось, премиальный производитель не планирует продавать свой новый респектабельный автомобиль на территории Европейского союза и в соседних странах. Целевым рынком для Lexus IS является американский. Таким образом фирма хочет исключить риск внутренней модельной конкуренции.

Так, в прошлом году компания реализовала на рынке Старого света более 80 процентов кроссоверов и внедорожников от общего числа проданных машин. И, отчасти, модель Lexus IS была одной из самых невостребованных. При этом, и в России, и в Европе уже можно приобрести модель ES, которая пользуется неплохим спросом. И внедрять в линейку ещё один седан не имеет никакого смысла.

Напомним, что премьера новинки состоится уже через 6 дней. Известно, что машина будет создана на базе заднеприводной платформы и будет работать за счёт двигателя V8.