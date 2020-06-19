Lada Largus и Lada XRay получили новый цвет кузова

Фото: Lada

В рамках мониторинга цен и комплектаций автомобилей Lada портал «Лада.Онлайн» выяснил, что в начале июня компания «АвтоВАЗ» внесла изменения в цветовую палитру моделей Lada Largus и Lada XRay. Оба автомобиля получили новый оригинальный увет кузова, недоступный для них ранее.

Новый цвет красный металлик под названием «Красный сплав» фигурирует под заводским кодом 136, сменив в палитре «Ларгуса» и «ИксРея» «Огненно-красный» под кодом 124.

При этом отмечается, что доплата за цвет осталась без изменений, по-прежнему составляя 12 тысяч рублей.