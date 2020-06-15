Купе возвращается в модельный ряд Genesis

Фото: Genesis

Представитель торговой марки Hyundai заявил о том, что хочет видеть в современном модельном ряду приемника Genesis Coupe.

Отметим, что впервые такая модель вышла на рынок в 2008 году и основывалась на платформе седана бизнес-класса южнокорейского производителя. Под капотом работал бензиновый мотор на 3,8 литра, который был форсирован до 306 лошадиных сил. На сегодняшний день концепция торговой марки Hyundai во многом изменилась, а её продукция ассоциируется исключительно с автомобилями сегмента SUV, а также с классическими седанами. Что же касается Genesis, то он и вовсе переродился в отдельный бренд. Поэтому вероятность возрождение версии купе вполне велика.

Представитель фирмы отметил, что на данный момент не ведутся какие-либо конкретные разработки в этом направлении. Однако как только окончательное решение будет принято, появление новой модели в серии не заставит себя ждать. Сообщается, что преемник Genesis Coupe будет работать за счёт бензинового мотора V6, а также получит заднеприводную модификацию.