Как будет выглядеть новый BMW X5 показали на рендере

Фото: TheSketchMonkey

Прототип BMW Concept 4, представленный в прошлом году, удивил как журналистов, так и фанатов баварской марки стилем фирменных «ноздрей» радиаторной решетки. Это же решение впервые должно дебютировать на моделях M3 и M4 следующей генерации.

По информации британских автомобильных СМИ, вслед за новыми «эмками» новую решетку радиатора получит и кроссовер BMW X5.

Накануне дизайнер TheSketchMonkey решил показать, как будет выглядеть такой автомобиль, перекроив весь «передок» кроссовера. Нижние воздухозаборники были смоделированы заново и сильно отличаются от этой детали на актуальной модели.

Похожая по своей форме решетка радиатора также появится и на новом купе BMW 4-Series, скрины которого из официального буклета на днях были слиты в инстаграм.

BMW 4-Series

Автомобиль получит решетку с вытянутыми горизонтальными воздухозаборниками-сотами и не менее агрессивный передний бампер с громадными воздухозаборниками.