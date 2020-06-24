Jaguar XЕ и XF могут превратиться в одну модель

Фото: Jaguar

Торговая марка Jaguar не так давно заявила о необходимости провести оптимизацию модельного ряда. Так, появились данные о том, что седаны модели XК и XF могут превратиться в один оригинальной хэтчбек.

Что касается модели XЕ, то этот автомобиль совсем недавно обновился, тогда как рестайлинг его старшего брата состоится в этом году. При этом, аналитики полагают, что обновление этих седанов не приведёт к значительному росту спроса на них, так как отрицательная тенденция в этом сегменте наблюдается уже который год подряд. Именно поэтому британцы задумались над тем, чтобы избавиться от двух седанов и на их основе создать один хэтчбек. Альтернативным вариантом является разработка нового седана из двух существующих.

Разработчики уверены, что в случае успешной реализации задуманного они смогут выпустить на рынок уникальный продукт, который будет популярен не только среди молодого населения, но и среди женщин разных возрастов. Машина будет оптимально сочетать в себе доступную цену, качество, роскошный набор опций и максимум комфорта.