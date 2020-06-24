Haval F7x стал дешевле на 100 тысяч и получил новый двигатель

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Купеобразный кроссовер Haval F7x, вышедший в продажу в России в прошлом году, получил новый двигатель. К ранее безальтернативному 2-литровому турбомотору добавился вариант с 1,5-литровым турбоагрегатом. Таким образом, теперь родственные модели F7 и F7x комплектуются одинаковой линейкой двигателей.

С появлением младшего мотора стоимость F7x снизилась на 100 тысяч рублей. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте марки, отныне цена на переднеприводной F7x c 1,5-литровым двигателем с непосредственным впрыском и турбонаддувом на 150 «сил», работающим в связке с 7-диапазонным «роботом» и передним приводом, начинается от 1 миллиона 489 тысяч рублей.

За более мощное исполнение этой модели, оснащаемое 2-литровым 190-сильным двигателем, просят от 1 миллиона 589 тысяч рублей, то есть на 100 тысяч рублей дороже, чем за новую базовую версию.

Напомним, производство кроссоверов Haval F7x ведется на мощностях завода китайской марки в Тульской области.