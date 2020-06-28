Ferrari 360 Spider, сделанный из Toyota MR2, продают за 2 млн рублей

На продажу в Германии выставлена точная копия Ferrari 360 Spider, созданная из старой Toyota MR2. За такой автомобиль владелец, выложивший на YouTube его видеопрезентацию, просит 27 тысяч евро или 2 миллиона 113 тысяч рублей по текущему курсу.

Источник фото: YouTube-канал Jens Barlozek

Распознать в итальянце спрятанного японца непросто. Все потому, что при создании 360 Spider из Toyota применялись запчасти от настоящей Ferrari. Заподозрить подвох можно лишь по пропорциям и точке вывода топливного бака, но такие нюансы заметят только ярые фанаты итальянской марки. В остальном же реплика воспроизводит оригинал даже в мелких деталях экстерьера, таких как декоративные наклейки, лейблы, форма и цвета тормозных суппортов.

Это же касается и интерьера. Родстер оснастили новой приборной панелью, имитирующую оригинальную, похожим 3-спицевым рулевым колесом, круглыми дефлекторами вентиляции, а также ремнями и ковриками, маркированными «горцующим жеребцом».

Источник фото: YouTube-канал Jens Barlozek

В общем, все в реплике Ferrari 360 Spider идеально, но есть одно «но». Весь антураж будет разрушен, после нажатия акселератора.

В то время как оригинальный 360 Spider комплектуется 3,6-литровым двигателем V8 на 400 лошадиных сил, его реплика из «Тойоты» сохранила 1,8-литровый 4-цилиндровый 140-сильный мотор от MR2, пробег которого равен 137 тысячам километрам.