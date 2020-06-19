FAW возвращается с дизайном в стиле Cadillac

Фото: FAW

В интернет «утекли» снимки автомобиля модели В70, который сменил поколение. Сообщается, что продажи на домашнем рынке стартуют уже до конца текущего года.

Крупный Besturn B70 впервые был представлен 14 лет назад. До отечественного рынка автомобиль добрался лишь спустя 7 лет, однако, его продажи провалились. Да и на домашнем рынке все обстояло не так, как хотелось производителю. Если в первые годы количество реализованных в Китае машин исчислялось десятками тысяч, то в 2017 году фирме удалось продать менее 2 тысяч единиц.

После нескольких лет заморозки проекта, автомобиль вновь возвращается в строй. Третье поколение получило привлекательные стилистические решения, которые во многом напоминают седаны Cadillac. В частности, авто имеет практически идентичную светотехнику. Какой дизайн будет в интерьере – пока неясно. Что касается двигателя, то пока что рассекречен только полуторалитровый бензиновый агрегат с отдачей в 169 лошадиных сил. Поступит ли Besturn B70 в РФ, пока непонятно.