Cupra Аteca стал быстрее

Фото: Cupra

Рассекречены данные о новом заряженным автомобиле бренда Cupra Аteca. Новинка не только получила оригинальные стилистические решения, но и стала более быстрой.

Так, Cupra Аteca оснащается модернизированными бамперами, а также новой радиаторной решёткой. Изменилась модификация диодной светотехники, а также задних фонарей. В интерьере будет красоваться обновлённая система мультимедиа, экран которой был увеличен вплоть до 9,2 дюйма. Произошла некоторая «перестановка» основных физических кнопок.

Что касается технических характеристик, то кроссовер будет работать за счёт двухлитрового турбированного мотора с мощностью в 300 лошадиных сил. Ввиду оптимизации настроек машина стала более динамичной и может разгоняться до 247 километров в час. До официальных дилеров обновлённая Cupra Аteca доберётся до конца текущего сезона.