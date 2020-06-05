Chery предлагает россиянам купить авто в рассрочку

Фото: Chery

Постепенный выход из режима самоизоляции позволил постепенно восстановить автомобильный рынок в России. Так, дилерская сеть Chery сообщила о том, что пересмотрела свою работу и готова возобновить её в режиме оффлайн.

Более того, сейчас все россияне могут воспользоваться уникальным предложением при покупке нового авто. Речь идёт про модели Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Так, торговая марка начала сотрудничество с финансовой структурой «Совкомбанк», что позволило запустить программу под названием Автомобильная рассрочка. Оформить её можно, используя карту «Халва».

Рассрочка доступна даже без первоначального взноса. При этом, максимальный срок кредитования составляет только 18 месяцев. Помимо этого, бренд напоминает о возможности воспользоваться дополнительными привилегиями. В частности, по программе трейд-ин можно получить скидку на покупку от 50 до 150 тысяч рублей, в зависимости от модели кроссовера.

Напомним, что, несмотря на значительный спад продаж новых авто, торговая марка Chery остаётся одной из самых популярных среди китайских производителей.