Bentley собрала последний экземпляр двигателя V8

Фото: Bentley

С конвейера производственной площадки, расположенной в Англии, сошёл последний экземпляр по-настоящему легендарного силового агрегата V8 6¾. В последний раз эта модель двигателя была обновлена совсем недавно. Тогда она получила модернизированные фазы газораспределения. Помимо этого, турбированный нагнетатель был заменён на современную модификацию.

Напомним, что история мотора L-серии началась ещё в середине прошлого столетия. До последнего времени они активно использовались в таких моделях, как Mulsanne. Вот и последняя партия этих моторов будет применяться для комплектации седанов 6.75 Edition by Mulliner. В дальнейшем жизненный цикл модели будет завершён.

Вместо этого мотора в компании будет активно использоваться серия Flying Spur. В неё входят шестилитровый W12 и четырёхлитровый V8. На базе V6 будет создана гибридная модификация.