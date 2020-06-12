Bentley отзывает автомобили Bentayga

Фото: Bentley

Торговая марка сообщила об отзыве автомобилей модели Bentayga. В общей сложности условиям акции соответствует более 6 000 экземпляров по всему миру.

Примечательно, что на данный момент профильные ведомства Европы и Соединённых Штатов Америки уже опубликовали данные про кампанию. При этом в Росстандарте пока никакой информации нет. Поэтому непонятно, коснётся ли эта акция российский рынок.

Что касается причины отзыва, то известно, что у кроссоверов был обнаружен серьёзный конструктивный дефект в топливном узле. Из-за некачественной сборки велик риск утечки горючего вещества. Если вовремя не обратиться в сервисный центр, то в салоне автомобиля в процессе движения будет ощущаться устойчивый запах бензина. А при самом плачевном исходе событий возможно даже самовозгорание.

Напомним, что на территории нашей страны автомобили модели Bentayga продаются по цене от 15 миллионов 949 тысяч рублей.