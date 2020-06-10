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Современные тенденции заставляют большую часть производителей делать самым приоритетным сегмент электрокаров. Однако, на их разработку, продвижение и постановку на серийный конвейер требуются огромные инвестиции.

Несмотря на то, что подобная тенденция актуальна уже несколько лет, производители до сих пор не могут полноценно зарабатывать на электрических машинах. Именно к такому выводу пришла одна из американских аналитических компаний. Её специалисты утверждают, что, несмотря на весь прогресс, которого удалось достигнуть в этом направлении, большая часть электромобилей по факту обходится компаниям дороже, чем их рыночная цена. Именно поэтому большая часть электрокаров занимает высший ценовой сегмент, а бюджетники на рынок выходят крайне редко.

При этом, аналитики американского агентства считают, что подобная тенденция на увеличение прибыльности будет главенствующей для производителей электрокаров в ближайшие 5-7 лет. Ситуация изменится только, когда технологический прогресс и подготовленность брендов позволит сократить производственные расходы на создание электрокаров.