Фото: MotorBeam

Низкая популярность кроссовера Renault Captur (аналог российского Kaptur) заставила французов отказаться от продаж этой модели на индийском авторынке. За минувший год объем продаж этой модели составил всего 6 тысяч 600 машин.

Журналисты местных СМИ считают, что автомобиль проиграл конкурентам как с точки зрения дизайна, так и списком доступного оборудования. При этом, выйдя на индийский рынок кроссовер стоил дороже главных соперников, после чего, в 2019-м цены на него снизились, но было уже поздно.

Таким образом, на сегодняшний день линейка Renault в Индии ограничивается лишь тремя моделями: кроссовером Duster предыдущей генерации, хэтчбеком Kwid и родственным ему компактвэном Triber.

В конце текущего – начале следующего года индийский офис «Рено» готовит новый «паркетник», длина которого составит менее 4 метров. Эта модель будет позиционироваться как конкурент бестселлера Hyundai Venue, пользующегося сейчас в Индии ажиотажным спросом.