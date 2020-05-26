Volkswagen Jetta вышел на российский рынок

Фото: Volkswagen

На территории Российской Федерации начались продажи обновлённого Volkswagen Jetta в седьмой генерации. Цены на авто стартуют от 1 миллиона 485 тысяч рублей.

Сообщается, что машина будет продаваться в трёх спецификациях: Origin, Respect и Status. В базовой версии автомобиль получит атмосферный мотор с ёмкостью в 1.6 литра, форсированный до 110 лошадиных сил. Особенностью авто станут боковые зеркала, оснащённые электрорегулировкой, а также обогревом. Помимо этого изменится светотехника и появится новая мультимедийная система с дисплеем на 6.5 дюйма. Также в базовое оснащение будет входить круиз-контроль, подогрев передних кресел и электропривод стёкол.

Следующая модификация отличается от базовой наличием иных противотуманок, фоновой подсветкой, улучшенной сигнализационной системой, климат-контролем на две зоны и несколькими полезными ассистентами для водителя. Цена Respect стартует от 1 миллиона 639 тысяч рублей.

Топовая модификация получит семнадцатидюймовые диски, шикарную отделку в салоне, спортивные кресла первого ряда, виртуальную приборную доску, и расширенный перечень опций для повышения уровня безопасности. Цены на версию стартуют от 1 миллиона 796 тысяч рублей.