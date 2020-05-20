В США автомобилисты обнаружили в шинах десятки шурупов

Фото: Republic Tire&Supply/Facebook

В городке Юлесс, штат Техас (США) как минимум семь автомобилистов пострадали от рук хулиганов, высыпавших на дорогу шурупы. О «мега-проколе» (именно так окрестили происшествие в Сети), рассказала компания Republic Tire&Supply на своей странице в Facebook.

На опубликованных фотографиях видно, что в колеса машин жертв хулиганской выходки впились десятки шурупов. Прямо скажем: картина не из приятных.

Масштаб проблемы хорошо характеризует снимок переднего колеса синего кроссовера Tesla Model X, большая площадь которого облеплена металлическими шляпками.

Информации о том, удалось ли найти виновников инцидента не сообщается. Что касается владельцев машин, то большинству из них пришлось ехать в магазин за комплектом новых шин.