В России подорожал кроссовер Mitsubishi Outlander

Фото: Mitsubishi

На российском авторынке подорожал 7-местный кроссовер Mitsubishi Outlander и его «заряженная» модификация GT. Цены на данную модель выросли на 10 тысяч рублей, сообщают аналитики портала «Цена Авто».

Отныне стоимость семиместного Outlander 2019 года выпуска в исполнении Intense с 2-литровым двигателем на 146 лошадиных сил, вариатором и полным приводом составляет 2 миллиона 103 тысячи рублей. За более мощный вариант Ultimate с 2,4-литровым 167-сильным агрегатом теперь просят 2 миллиона 399 тысяч рублей.

«Заряженный» Outlander GT Sport с 3-литровым агрегатом на 230 «лошадей» и «автоматом» продают за 2 миллиона 532 тысяч рублей.