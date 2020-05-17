В России отзывают один Lamborghini Aventador из-за его дверей

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Российский офис концерна Volkswagen объявил о старте сервисной кампании в отношении одного экземпляра Lamborghini Aventador SVJ, реализованного в текущем году.

Причина отзыва – дверные ручки. Из-за неправильной установки их механизм может выйти из строя, тем самым заблокировав водителя и пассажира внутри автомобиля. На отозванном Aventador заменят неправильно установленные внутренние ручки поднимающихся вверх дверей, после чего данная проблема будет устранена.

Отметим, что модель Aventador SVJ является самой мощной и дорогой версией данного среднемоторного спорткара Lamborghini. Автомобиль оснащается доработанным 770-сильным двигателем, мощность которого выросла на 30 лошадиных сил, а также активной аэродинамикой. Стоимость такого купе начинается от 30 миллионов рублей.