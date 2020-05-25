В Крыму будут собирать электрокары

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На полуострове планируется запустить производство не только вездеходов на гусеницах, но и электрифицированных багги.

По предварительным данным конвейер будет запущен на местном заводе под названием «Эльтавр». Это должно состояться в начале будущего года. Мощность производственной линии весьма велика, но на первых этапах руководители проекта не хотят собирать больше сотни электрокаров в год. Примечательно, что все машины будут комплектоваться исключительными узлами отечественного производства, в частности, силовыми агрегатами. На данный момент завод использует лишь 10 процентов импортных запчастей, но уже к концу лета фирма планирует полностью перейти на российскую продукцию.

Отметим, что сейчас компания занимается выпуском коммерческого транспорта, среди которых машины коммунального хозяйства. Но, электрифицированный багги – это новый эксперимент, который призван значительно расширить доступный ассортимент транспортных средств. Все новинки будут проходить тест-драйвы не только в Крыму, но и в столице РФ.

Что касается эпидемии коронавируса, то руководство предприятия отметило, что им повезло, и пандемия не коснулась их работы. Более того, на данный момент спрос выше, чем предложение, а продукция, которая будет сходить с конвейера до конца лета, уже раскуплена.