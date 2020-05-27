В гараже обнаружен Москвич-2140 с пробегом всего 836 км

Фото: Roma Urraco

Украинский блогер Roma Urraco представил на общее обозрение еще одну «капсулу времени». На этот раз ему удалось отыскать Москвич-2140 с пробегом всего 836 километров.

Советский седан 1983 года выпуска практически все время, после схода с конвейера, простоял в гараже. Несмотря на это машина находится в неплохом состоянии. На кузове, окрашенном в редкий цвет «Кентавр», отсутствуют следы коррозии, а колесные диски до сих пор обуты в заводские покрышки. Интерьер же сохранился не так хорошо.

Как правило, модель 2140 чаще всего комплектовалась 1,5-литровым двигателем УЗАМ-412 мощностью 75 лошадиных сил либо 68-сильным дефорсированным мотором. В качестве трансмиссий предлагалась исключительно 4-ступенчатая «механика».

Суммарно за период производства, стартовавшее в 1976 году и завершившееся в 1988 году, с конвейера сошло порядка 818 тысяч машин семейства 2140.