Toyota прогнозирует рекордно низкие продажи

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Официальные аналитики торговой марки Toyota сообщили о своих предположениях по поводу последствий кризиса, вызванного мировой пандемией.

Так, в компании полагают, что продажи текущего года сократятся до рекордно низких показателей, а размер прибыли снизится на 80 процентов. Фирма планирует продать менее 9 миллионов автомобилей до конца 2020 года, и это станет самым низким показателем, начиная с 2011 года. В следующем году компания прогнозирует восстановление своего положения на рынке, однако, темпы роста динамики будут не такими высокими, как, скажем, после кризиса в 2008 году.

Что касается производства Toyota в нашей стране, то завод фирмы был полностью остановлен в конце марта, и возобновил свою деятельность только вчера. Сообщается, что Петербургское предприятие бренда претендует на государственную поддержку со стороны России в рамках преодоления последствий финансового кризиса из-за коронавируса.