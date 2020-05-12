Toyota Prius выйдет в юбилейной версии

Фото: Toyota

Прошло уже 20 лет с тех пор, как на рынок впервые поступили автомобили модели Toyota Prius. И торговая марка решила отметить это событие выпуском уникальной спецверсии.

Так, сообщается, что новинка поступит в продажу с приставкой 2020 Edition. Особенностью автомобилей станут чёрные логотипы бренда на крыльях с глянцевой поверхностью, а также семнадцатидюймовые диски и затемнённая оптика. Кузов может быть окрашен в нежный белый или насыщенный красный цвета.

В салоне авто также появятся нововведения. В частности, сам салон будет выполнен в тёмных оттенках. На ковриках появится фирменная нашивка. Изменится модификация воздуховодов. Пока что неясно, какие будут технические изменения машин специальной версии. Однако, достоверно ясно, что автомобиль будет иметь расширенный перечень ассистентов для водителя, направленных на повышение порога безопасности. Цены на спецверсию пока не названы.