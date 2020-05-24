ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ на конец мая

Один из тяжелейших месяцев для российского авторынка подходит к концу. Редакция Daily-Motor.ru проанализировала прайс-листы всех автопроизводителей в России, продающих кроссоверы, представила майский рейтинг самых доступных SUV в стране. В выборку попали исключительно те модели, которые на сегодняшний день можно приобрести 2020 года выпуска.

Открывает наш ТОП-5 модель, которая не нуждается в представлении – отечественный внедорожник Lada 4×4. Начальная стоимость автомобиля без учета маркетинговых предложений составляет от 566 тысяч 900 рублей. Внедорожник комплектуется 1,7-литровым 8-клапанным двигателем на 83 лошадиные силы и 5-ступенчатой механической коробкой, а также полноприводной трансмиссией.

На второй строчке расположилась Chevrolet Niva, ожидающая рестайлинга и смены логотипов на Lada. Минимальный ценник на эту модель на конец мая составляет 686 тысяч рублей (комплектация SL; автомобили 2020 года выпуска). Во всех вариациях «Шнива» оснащается 1,7-литровым бензиновым агрегатом на 80 лошадиных сил, механической коробкой передач и системой полного привода.

Третья позиция в рейтинге самых дешевых кроссоверов в России в мае досталась китайскому «паркетнику» Chery Tiggo 3. За стартовое исполнение этой модели просят от 749 тысяч 900 рублей (версия MT Basic).

Четвертым стал Renault Duster. Стоимость переднеприводной комплектации Access 2020 года выпуска начинается от 777 тысяч рублей. В этом исполнении французский вседорожник оснащается 1,6-литровым 114-сильным мотором и механической КПП.

Замыкает наш ТОП-5 еще один отечественный внедорожник – УАЗ «Патриот». За версию «Классик Fleet» и автомобиль 2020 года выпуска с 2,7-литровым 135-сильным двигателем, «механикой» и системой полного привода просят от 865 тысяч рублей.