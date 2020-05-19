Самый стильный кроссовер Changan выходит в продажу. Названы цены

Фото: Changan

Китайская автомобильная марка Changan выводит в продажу на местном рынке свой новый стильный кроссовер под названием Uni-T. Прием предварительных заказов на эту модель стартует уже 20 мая.

В «Поднебесной» стоимость нового «паркетника» составит от 120 до 150 тысяч юаней или от 1 миллиона 240 до 1 миллиона 550 тысяч рублей по текущему курсу. Первые экземпляры этой модели уже добрались до дилеров.

Новый Changan Uni-T предложат китайским покупателям в пяти цветовых схемах и в двух стилевых решениях – Fashion и Sport.

Габариты кроссовера окажутся следующими: 4515x1870x1565 мм при размере колесной базы в 2710 мм. Под капотом Uni-T будет установлен 1,5-литровый турбомотор на 180 лошадиных сил при 300 Нм момента. Ассистировать ему будет 7-скоростная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Чуть позже в продажу поступит версия Uni-T с 2-литровым турбированным двигателем.

На китайском рынке новый стильный кроссовер Changan будет конкурировать с моложежными моделями Lynk & Co 02, Wey VV5 и Exeed LX.

О том, планируется ли вывод Uni-T на российский авторынок, пока неизвестно.