Renault откажется от Alpine

Фото: Alpine

Компания продолжает дорабатывать план по сокращению издержек работы на несколько миллиардов евро. Как оказалось, в его рамках фирме придётся модернизировать производственную площадку во Франции, где на конвейере сейчас находится Alpine А110.

Представители фирмы отметили, что это значит только одно. Как только жизненный цикл этой модели подойдёт к концу, своё существование прекратит и сам бренд Alpine. И произойдёт это в ближайшие несколько лет. Несмотря на определённый интерес к спорткарам этого бренда, продолжать вкладывать ресурсы в развитие линейки Renault считает непозволительной роскошью в условиях экономического кризиса.

Пока что непонятно, какие машины встанут на конвейер в городе Дьепп. Известно лишь, что компания хочет сосредоточиться на электрокарах и коммерческих автомобилях для рынка Франции.

Напомним, что бренд Alpine был возрождён всего 5 лет назад. В год выпускалось около 5 тысяч экземпляров машин. Эксклюзивные автомобили были достойными конкурентами на рынке и в прошлом году были реализованы в количестве более 4 тысяч экземпляров.