Раскрыты подробности о новом Mitsubishi Outlander

Фото: Mitsubishi

Официальные представители Mitsubishi рассказали о том, что Outlander и Nissan X-Trail получат много общего. Инсайдеры убеждены, что речь идёт про линейку силовых агрегатов и общую платформу.

Так, Outlander в новом поколении будет полностью рассекречен уже в этом году. Уже ясно, что в основу будет положена тележка CMF-C/D. Но, как оказалось, на этом унификация с X-Trail не ограничилась. Автомобили могут работать за счёт одинаковых силовых агрегатов.

Источник пока что не уточнил, какие именно моторы войдут в линейку доступных. Вероятнее всего одним из них будет атмосферный двигатель с ёмкостью в 2.5 литра, который форсирован до 182 лошадиных сил. Помимо этого, ожидается появление автомобиля в гибридной модификации.

Отметим, что подобная унификация в техническом плане позволит самому альянсу сэкономить значительные средства на производстве и дальнейшем развитии модельного ряда. Но, свои планы по этому поводу фирма пока не спешит раскрывать.