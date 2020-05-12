Раллийный хэтчбек Lada Katran, так и не вошедший в серию

Фото: GAZ | AVTORITETPLAST | LADA|ГАЗ| АВТОРИТЕТПЛАСТ/VK

В Сеть утек архивный снимок уникальной версии автомобиля ВАЗ-2113, разработанной в 1988 году. Машина представляет собой 2-дверный хэтчбек с купеобразным кузовом, предназначенной для участия в раллийных соревнованиях. Проект этой модели получил название Katran в честь черноморской акулы «Катран».

Гоночный автомобиль имел 2-цветную окраску кузова, спортивный аэродинамический обвес, спойлер на крышке багажника, а также дополнительные воздухозаборники.

Приводил в движение Lada Katran 1,8-литровый агрегат на 90 лошадиных сил, связку которому составляла механическая трансмиссия.

Несмотря на ряд смелых решений, в том числе в дизайне, проект Katran так и не добрался до серийного производства. Суммарно было выпущено всего 15 таких машин.

Напомним, что к 3-дверному хэтчбеку «АвтоВАЗ» вернулся лишь в начале 2000-х, когда началась сборка модели Lada 112 Coupe (ВАЗ-21123).