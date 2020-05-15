Появились фотографии обновленного кроссовера Chery Tiggo 8

Фото: Chery

Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию кроссовера Tiggo 8. Автомобиль выйдет на китайский рынок уже в ближайшее время, а пока в базе министерства промышленности КНР появились первые фотографии рестайлинговой модели.

Судя по снимкам, реформенный 7-местный кроссовер «Чери» получит полностью переработанный дизайн передней части кузова, напоминающий по своему стилю решения младшего собрата Tiggo 7 Pro. Автомобиль оснастят модернизированными бамперами, другой радиаторной решеткой, полностью видоизмененной головной оптикой, новыми задними фонарями и динамическими «поворотниками».

Длина кроссовера увеличится на 22 мм – до 4722 мм. Ширина и высота останутся прежними – 1860 и 1746 мм соответственно, как и размер колесной базы – 2710 мм.

Приводить в движение новый Tiggo 8 будет 1,6-литровый турбомотор на 197 лошадиных сил (290 Нм момента). В качестве трансмиссии для него предложен 7-диапазонный «робот». Также в моторной линейке этой модели остался 1,5-литровый турбированный агрегат на 149 «сил», работающий в связке с 6-скоростной роботизированной трансмиссией. Привод – только передний.

Напомним, что в России сейчас продается дорестайлинговый Tiggo 8, за который дилеры Chery просят от 1 миллиона 399 тысяч 900 рублей.