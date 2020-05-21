Опубликованы рендеры нового Renault Duster 2021

Фото: Kleber Silva

Независимый дизайнер из Бразилии Клебер Сильва, специализирующийся на создании рендеров автомобилей, представил собственное видение того, как будет выглядеть новый Renault Duster 2021 для рынков развивающихся стран.

Напомним, что в Европе Duster продают под брендом Dacia. Кроссовер успел сменить поколение, но до развивающихся рынков, таких как индийский и бразильский так и не добрался, как впрочем и до российского. Но если в Индии и Бразилии в прошлом году первое поколение Duster пережило фейслифтинг, то у нас по-прежнему продается старый вариант этой модели с небольшими доработками.

Представленные рендеры вполне могут демонстрировать пример возможного обновления Duster в будущем, который затронет и российскую модель.

По мнению авторов изображений, новый «Дастер» оснастят легкосплавными 5-спицевыми колесными дисками обновленного дизайна, а бампера позаимствуют у Dacia Duster 2018 модельного года. Но, пожалуй, самая значительная перемена может произойти в корме, где задние фонари могут объединить светодиодной полосой, смыкающейся не до ромба, как у старшей модели Koleos, а внутри него.

В остальном же это будет по-прежнему хорошо известный своим дизайном Duster с небольшими доработками, взятыми у европейской версии этой модели второго поколения.