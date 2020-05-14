Опубликованы фото второго поколения Opel Mokka

Фото: Opel

Компания Opel продолжает делиться информацией о новой генерации кроссовера Mokka. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии прототипа этой модели, облаченного в камуфляжную пленку зеленого цвета. Автомобиль обкатывался на дорогах Германии.

По данным, разглашенным Opel, второй Mokka расположится в модельном ряду марки между моделями Crossland X и Grandland X. Внешний облик автомобиля выполнят в стиле концепт-кара GT X Experimental, показанного двумя годами ранее. Колесная база останется без изменений – 2555 мм, но в качестве платформы выступит архитектура CMP концерна PSA. За счет смены платформы новый Mokka станет значительно легче своего предшественника (около 120 кг). Не последнюю роль в снижении массы автомобиля сыграет и моторная линейка автомобиля, в которую войдут 3-цилиндровые агрегаты вместо рядных «четверок» первой генерации.

С новой «тележкой» Opel Mokka лишится полноприводной трансмиссии. Архитектура CMP не подразумевает её наличие. Зато помимо бензиновых и дизельных агрегатов в гамму двигателей новой «Мокки» войдет электрическая силовая установка на 136 лошадиных сил с батареей на 50 кВт/ч.