Опубликованы фото цифровой «приборки» для Lada Vesta

Фото: “Лада Веста – Плюсы и Минусы”/”Вконтакте”

Сейчас автомобили Lada Vesta оснащаются исключительно аналоговой приборной панелью, но не исключено, что в будущем российский флагман примерит на себя техническое нововведение в соответствии с последними трендами – электронную «приборку». Кроме того, редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о том, что такую комбинацию приборов уже разрабатывают для актуальных «Вест» сторонние компании.

Накануне независимый дизайнер Алексей Корнилов в сообществе «Лада Веста – Плюсы и Минусы» (соцсеть «Вконтакте») разместил собственные рендеры интерьера Lada Vesta с цифровой приборной панелью, наложив её с помощью Photoshop на оригинальную аналоговую «приборку».

Оригинальная приборная панель Lada Vesta. Фото: Lada

В новом варианте «Веста» лишилась всех трех традиционных «колодцев», получив единый дисплей, на котором отображаются две шкалы со стрелками – тахометр и спидометр, а между ними расположено большое окно бортового компьютера. Оформление стрелок в цифровой «приборке» можно выбрать по собственному вкусу, ровно как и их цвет вместе с фоном подсветки.