Обновленный Hyundai Santa Fe показали на новых рендерах

Портал Daily-Motor.ru на этой неделе публиковал первый черно-белый тизер обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe. Дизайнеры YouTube-канала «AtchaCars», основываясь на шпионских фото прототипа этой модели, дорисовали тому изображению недостающие детали, а также показали «передок» автомобиля в различных цветовых вариантах.

В рамках рестайлинга четвертая генерация Santa Fe получит практически полностью перекроенную переднюю часть кузова, где выделяются светодиодные ДХО Т-образного дизайна, плоская и широкая радиаторная решетка с каскадным рисунком, обрамленная хромированной окантовкой.

Изменению подверглись также бампер и воздухозаборники, делающие новый Santa Fe более брутальным. В целом же внешний облик передней части реформенной модели был по большей части подогнан под старшую модель Palisade.

Не меньшие перемены ждут и заднюю часть кузова нового Santa Fe, но что именно изменится в корме, пока неизвестно.

Официальная презентация обновленного Hyundai Santa Fe состоится в следующем месяце. Первым рынком для новинки выступит родная Южная Корея, а к осени кроссовер доберется до европейских стран.