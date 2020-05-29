Новый Toyota Land Cruiser Prado 180 превратится в кроссовер с вариатором

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Новое поколение популярного японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado готовится предстать в новом обличии.

Как сообщает китайский портал «Autohome» со ссылкой на собственные источники, со сменой генераций «Прадо» переедет на платформу TNGA, которая, к слову, сейчас не поддерживает рамную конструкцию кузова. Кроме того, автомобиль полностью изменится внешне, став более современным и роскошным, а также получит более низкий центр тяжести и лучшие аэродинамические характеристики, нежели текущая модель.

Длина нового поколения Prado составит 4830 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1850 мм, а размер колесной базы будет равен 2800 мм, что соответствует небольшому увеличению по сравнению с актуальным внедорожником.

Со сменой платформы в новом LC Prado 180 изменится и линейка двигателей, базовым в которой станет 2,5-литровый «атмосферник» на 205 лошадиных сил (250 Нм момента). Ассистировать ему будет бесступенчатый вариатор Direct Shift CVT. Кроме этого агрегата покупателям новой модели будет предложен также 2,8-литровый турбодизель на 188 «сил». С бензиновым двигателем средний расход топлива нового «Прадо» на 100 км составит всего 8,7-литра, а с дизельным – 8,3-литра.

В арсенал новинки войдут: система полуавтономного управления, интеллектуальная система предотвращения столкновений, камеры кругового видеообзора, адаптивный «круиз» и многое другое.

Официальная презентация абсолютно нового Toyota Land Cruiser Prado 180 запланирована на август 2022 года.