Новый минивэн Kia на базе Sorento показали на рендере

Фото: Carscoops

Южнокорейская Kia готовит к выходу в продажу новый минивэн, разработанный на базе кроссовера Sorento. Продавать новинку будут под именем Carnival, а в Северной Америке автомобиль получит название Sedona. Накануне портал «Carscoops», основываясь на ранее появившихся в Сети шпионских снимках новинки, продемонстрировал, как будет выглядеть новый корейский однообъемник.

Со сменой генераций Kia Carnival получит новый дизайн экстерьера, в котором изменению подвергнутся решетка радиатора, оптика и ее расположение, а также площадь воздухозаборников. Не обойдут стороной перемены и интерьер. Четвертое поколение Carnival оснастят более качественными материалами отделки: пластик в салоне станет мягким, дверные карты в максимальных комплектациях покроют кожей Nappa, а маркие глянцевые вставки заменят на алюминиевые.

Не исключено, что со сменой платформы новый Kia Carnival обзаведется и 10,5-дюймовым сенсорным дисплеем от актуального Soranto, а селектор трансмиссии заменят на новомодную шайбу.

В арсенал минивэна войдут «премиальные» опции, в число которых войдет: подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов, раздельные планшеты для пассажиров заднего ряда, ниши для беспроводной зарядки смартфонов и продвинутая аудиосистема.

Вариантов двигателей на выбор будет три: 2,5-литровый бензиновый 281-сильный турбоагрегат, 2,2-литровый «дизель» на 202 «лошадки», а также умеренная гибридная силовая установка на 230 «скакунов». Полный привод предложат в качестве опции.

В продажу в Южной Корее новый Kia Carnival/Sedona поступит в конце 2020 года. В США минивэн появится в начале следующего года.