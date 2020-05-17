Новый хэтчбек Peugeot 308 появится в 2021 году

Фото: Peugeot

По информации издания «Caradisiac», преемник 5-дверного хэтчбека Peugeot 308 выйдет в продажу осенью 2021 года, а универсал доберется до дилеров в начале 2022 года.

Новый Peugeot 308, в качестве конкурентов которого выступят: Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane, Honda Civic, Hyundai i30 и другие, будет спроектирован на обновленной версии архитектуры EMP2. Данная тележка подразумевает использование нескольких бензиновых и дизельных агрегатов, а также нескольких вариантов систем «мягкий гибрид» и плагин-гибрид.

Из других новшеств следующего Peugeot 308 стоит отметить более высокотехнологичное внутреннее убранство, в котором появится цифровая приборная панель и мультимедийная система нового поколения, а материалы отделки станут более качественными.