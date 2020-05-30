На продажу выставлен «Запорожец» без пробега

Фото: “Авто.ру”

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже автомобиля ЗАЗ-968 М. Уникальной чертой машины, сошедшей с конвейера в 1986 году, является крайне малый пробег – всего 483 километра.

В настоящее время автомобиль находится в Москве. Продавец просит за машину 500 тысяч рублей.

По словам нынешнего владельца, «Запорожец» находился в частной коллекции. Благодаря тщательному уходу и правильному хранению автомобиль сохранился до наших дней в отличном состоянии. Вместе с машиной продавец готов отдать будущему покупателю заводской резиновый коврик в багажник, «запаску» и оригинальный набор инструментов.

Под капотом выставленного на продажу ЗАЗ-968 М установлен 1,2-литровый 4-цилиндровый двигатель на 45 лошадиных сил. Ассистирует ему 4-скоростная «механика».

Напомним, автомобили с индексом ЗАЗ-968 М производились Запорожским автомобильным заводом в период с 1979 по 1994 год.