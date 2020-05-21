Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу

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Китайский автомобильный концерн Great Wall выводит на местный рынок новой флагманский пикап Great Wall Pao в версии Offroad. Первые автомобили уже добрались до официальных дилеров марки в «Поднебесной».

Пока пикап, позиционирующийся, как конкурент японского Toyota Hilux, продается исключительно в КНР, но до конца года возможно его появление и в России.

Длина самого большого в линейке Great Wall пикапа составляет 5602 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1886 мм, а колесная база равна 3470 мм.

В версии Offroad новинка получит усиленные бамперы, другую решетку радиатора, защитный обвес по периметру кузова из неокрашенного пластика, шноркель, лебедку и каркас безопасности, установленный внутри кузова.

Пикап Great Wall Pao Offroad спроектирован на той же платформе, что и внедорожник Haval H9, продающийся сейчас в России. Автомобиль оснащен 2-литровым турбированным двигателем на 190 лошадиных сил, связку которому составляет 8-диапазонная автоматическая коробка передач фирмы ZF и система полного привода с блокировкой дифференциала.

В список оснащения китайского пикапа входят: 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, люк с электроприводом, камеры кругового видеообзора, запуск двигателя с кнопки и тонированные легкосплавные колеса, обутые во внедорожные шины.

Стоимость Great Wall Pao Offroad в Китае начинается от 158 тысяч 800 юаней или 1 миллион 615 тысяч рублей по текущему курсу.