Kia готовится выпустить электрокар с запасом хода в 500 км

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Официальные представители южнокорейского производителя сообщили о том, что сейчас готовят новый электрокар, который совсем скоро поступит в продажи.

Так, новый автомобиль должен выйти на рынок уже в будущем году. Машина будет построена на основе инновационной платформы, которая в дальнейшем станет основой для большей части всех электрифицированных машин бренда.

Что касается внешнего вида, то производитель обещает, что авто будет во многом похоже на классический кроссовер. А самой главной изюминкой станет увеличенный вплоть до 500 километров запас хода. Более того, автомобилист сможет воспользоваться технологией сверхскоростной зарядки, которая даст возможность восстановить запас энергии аккумулятора всего за 20 минут.

В общей сложности в ближайшие 5 лет торговая марка Kia собирается выпустить на глобальный рынок не менее 11 новых моделей электрокаров, среди которых будут не только паркетники, но и седаны и минивэны.