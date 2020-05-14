Jaguar I-Pace резко подешевел в России

Фото: Jaguar

Представители премиального производителя сообщили о том, что на респектабельный электрокар бренда будут снижены цены в рамках отечественного рынка.

Сообщается, что резкое удешевление Jaguar I-Pace связано с обнулением пошлины на импорт. Напомним, что такая привилегия распространяется только на те автомобили, которые работают за счёт электрифицированных двигателей. Отныне россияне смогут приобрести электрокар по цене от 5 миллионов 946 тысяч рублей, что на 300 тысяч меньше, чем прежний ценник.

Отметим, что данная модель доступна в России уже 2 года. Работает гиперкар за счёт электрической установки с мощностью в 200 лошадиных сил. За автономность движения отвечает аккумулятор на 90 киловатт в час. Такая комплектация позволяет машине добраться до первой сотни всего за 4.8 секунды, тогда как максимальная скорость движения доходит до 200 километров в час. Разработчики утверждают, что ёмкости батареи электрокара хватит на 470 километров пути.

Примечательно, что Jaguar I-Pace в прошлом году разошёлся на рынке России тиражом в 128 экземпляров, тогда как за первые 4 месяца текущего года было продано ещё два десятка.