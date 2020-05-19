Isuzu D-Max попали под отзыв в РФ

Фото: Isuzu

В базе данных Росстандарта появились данные о кампании по отзыву пикапов модели Isuzu D-Max.

Сообщается, что всего под условия акции попадает 81 экземпляр транспортных средств, которые продавались в нашей стране в течение всего прошлого года. Причиной отзыва являются проблемы с тормозной системой. Так, возможно несоответствие внутреннего диаметра проушины коренного листа задней рессоры. Из-за такого дефекта возможна постепенная деформация металлических конструкций. Всё это чревато смещением заднего моста, из-за чего может беспричинно сработать ручной тормоз.

Всем владельцам этих пикапов необходимо отправиться в ближайший сервисный центр, где будет произведена замена необходимых деталей. Все услуги будут предоставлены бесплатно. Напомним, что на рынке России Isuzu D-Max продавался с трёхлитровым силовым агрегатом, форсированным до 177 лошадиных сил.